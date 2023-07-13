Колорадский жук даже не посмотрит в сторону вашей картошки: хитрые садоводы прогоняют обжору этим отваром

Колорадский жук на картофельном поле – настоящая беда для садовода. Насекомое, а точнее его личинки способны стремительно уничтожить урожай, поэтому люди в панике начинают с ними бороться. Но вредитель этот живуч, отделаться от него не так-то просто.

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Как сообщает агроном Анастасия Коврижных, колорадский жук не переносит чистотел, это для него смертельное растение. Поэтому советует использовать настойку в борьбе с вредителем. 200-300 гр растения на литр воды поставьте на огонь и после того как закипит, оставьте повариться на 15 минут. Отвар остудите, процедите, разведите 250-300 мл в 10 литрах воды, затем опрыскайте картошку.

По материалам сайта Belnovosti