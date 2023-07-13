Пятна от ягод на одежде легко вывести, если использовать эти два способа: быстро и без следа

Сезон ягоды в самом разгаре, и стабильно кто-нибудь из домочадцев, лакомясь вкусной клубникой или вишней, поставит пятно на одежде. Как известно, ягодный сок – это загрязнение повышенной сложности, и при виде него хозяйки вздыхают – вещь придется выбросить.

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Не торопитесь избавляться от одежды, заляпанной ягодой. Есть два способа, которые могут помочь. Важно действовать быстро, как только пятно оказалось на ткани, потому что с застарелыми пятнами бороться уже бессмысленно. Срочно изымите вещь и натяните ее на банку или кастрюлю так, чтобы загрязнение оказалось посредине, вскипятите чайник и вылейте воду на пятно. Струя воды вымоет ягодный сок. Этот способ подойдет только для хлопковых и нецветных вещей.

Если ткань не хлопковая или яркая, попробуйте второй способ. Вещь с пятном замочите в теплом молоке на полчаса, затем постирайте обычным способом.

По материалам Дзен-канала "Уютный Дом"