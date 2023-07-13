Ни ос, ни ульев больше не видели: дачники избавляются от жалящих насекомых проверенным способом - каким

Очень часто на дачных участках селятся осы. Причем, гнезд со временем становится очень много, и это уже угроза не только урожаю, но и хозяевам – недружелюбные насекомые очень быстро пускают в ход свое оружие. Чтобы избавиться от опасных соседей, садоводы пробуют самые разные методы.

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У мудрых дачников излюбленным средством в борьбе с осами является борная кислота. Она используется как добавка к приманке, обычно, это сладкий или мясной шарик – любимые лакомства ос. Замесите приманку, скатайте в шарики и разбросайте около мест обитания насекомых – больше их и их гнезда не увидите.