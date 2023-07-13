Мелочь обернется большой бедой: астролог предупредила, кого из знаков зодиака Марс осыпет проблемами до конца лета

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«Трудности будет создавать огненным знакам зодиака. Это Овен, Лев, Стрелец. Марс планета движения и трудностей, входит в Деву, Дева любит дотошность, любит все обдумать и тщательно все перепроверить. А огненные знаки, забивают на это, у них главное скорость и из за этого упускают мелочь, а вот именно в этот период та самая упущенная мелочь и выльется в проблемы.

Это мелкий шрифт в кредитном договоре, это не придали значения словам начальника, это сделали что-то второпях, типа и так сойдет, а не сойдет. Особенно если это связанно что то с движением.

Нужно тщательно готовится к поездкам, ремонт по машине лучше сразу устранить все не исправности, а то как раз в этот период данная не исправность обернется в серьезную проблему», – поделилась эксперт.