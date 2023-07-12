Рискуют остаться в долгах и нищете: этот знак зодиака ждут большие проблемы с финансами

Ведические астрологи указывают, что неудачи в финансах и личных отношениях ждут рожденных под знаком Близнецов. уже скоро они могут столкнуться с потерей денег. Им рекомендуют бережно относится к каждой копейке.

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«Могут возникнуть проблемы с погашением кредита. Однако запускать новые проекты можно – в будущем они станут весьма прибыльными», – уточнили эксперты.

Они также посоветовали Близнецам сделать все, чтобы избежать конфликтов на работе, а также сосредоточиться на тех целях, которые перед ними стоят сейчас.