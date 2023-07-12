Нанесите несколько капель на ватный тампон и протрите подмышки: этим рецептом от запаха пота пользовались еще наши прабабушки

Для тех, кто не приветствует использование промышленной косметики для тела, есть отличная новость. Кое-какие продукты, имеющиеся практически на каждой кухне, вполне могут справиться с неприятным запахом пота.
Например, это яблочный уксус. О его подобном чудесном свойстве знали еще наши бабушки и даже прабабушки и вовсю пользовались им. И пахли приятно.
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Яблочный уксус обладает антибактериальными свойствами. Он препятствует размножению бактерий. Именно они, а не пот являются причиной неприятного запаха от тела.
Несколько капель яблочного уксуса нужно нанести на ватный тампон и протереть подмышки. Если вы обладатель нежной и чувствительной кожи, разведите уксус с водой в пропорции один к одному, перелейте в пульверизатор и нанесите на подмышки с его помощью.
По материалам medaboutme.ru.