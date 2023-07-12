Нанесите несколько капель на ватный тампон и протрите подмышки: этим рецептом от запаха пота пользовались еще наши прабабушки

Для тех, кто не приветствует использование промышленной косметики для тела, есть отличная новость. Кое-какие продукты, имеющиеся практически на каждой кухне, вполне могут справиться с неприятным запахом пота.

Например, это яблочный уксус. О его подобном чудесном свойстве знали еще наши бабушки и даже прабабушки и вовсю пользовались им. И пахли приятно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».