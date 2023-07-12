Помидоры будут плодоносить до глубокой осени: раскрываем рецепт самой эффективной подкормки — внести три раза за лето

Помидоры обожают разного рода подкормки. Одна из них, приготовленная на основе дрожжей, поможет собирать урожай этих овощей до глубокой осени.
В трехлитровую банку с отстоявшейся водой нужно добавить полстакана сахара и сто граммов дрожжей, предварительно разведенных в теплой воде. Затем банку накрыть марлей и убрать в теплое место. Несколько раз за день содержимое нужно перемешать. Как только процесс брожения завершится, смесь можно использовать.
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Непосредственно перед внесением подкормки каждый стакан смеси нужно развести в десяти литрах воды. Поливать помидоры прямо под корень, выливая под каждый литр жидкости.
Проводить такую процедуру можно три раза за лето.
По материалам belnovosti.by.