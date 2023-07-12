Обнадежить нечем: аналитики озвучили, сколько будет стоить доллар и евро в конце этой недели — лучше не знать эти цифры

Рубль в эту среду, 12 июля, вновь снизился на торгах на Московской валютной бирже. Рубль не смогла поддержать даже начавшая дорожать нефть. Доллар 12 июля стал стоить почти 91 рубль, евро – выше 100 рублей, юань — к 12,7 рубля.
Финансисты пока никаких обнадеживающих цифр не приводят. Напротив, по мнению аналитиков, рубль на этой неделе продолжит снижение. Лучше не видеть и не знать этих цифр.
«Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию: 89–91 рубль, 99–101 рубль и 12,3–12,8 рубля соответственно», - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
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Другой финансовый аналитик, Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» также полагает, что курс рубля к доллару до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 89-92 рубля.
По материалам 1prime.ru.