Обнадежить нечем: аналитики озвучили, сколько будет стоить доллар и евро в конце этой недели — лучше не знать эти цифры

Рубль в эту среду, 12 июля, вновь снизился на торгах на Московской валютной бирже. Рубль не смогла поддержать даже начавшая дорожать нефть. Доллар 12 июля стал стоить почти 91 рубль, евро – выше 100 рублей, юань — к 12,7 рубля.

Финансисты пока никаких обнадеживающих цифр не приводят. Напротив, по мнению аналитиков, рубль на этой неделе продолжит снижение. Лучше не видеть и не знать этих цифр.