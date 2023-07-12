Под крылом ангела-хранителя: Глоба указала на три знака зодиака, на которых обрушится успех с 12 июля

Сразу Глоба отметила Овнов. Они будут наслаждаются удачным течением дел. Более того, все финансовые вопросы разрешатся в их сторону. На работе их ждет прибыль. Этот знак зодиака совершит удачные покупки и Финансовые вопросы разрешатся в пользу представителей этого знака зодиака. Любящие люди окажут помощь.

А вот Тельцам удастся продвинутся по карьерной лестнице. Им будет везти в переговорах. Также представителей этого знака зодиака ждут интересные встречи. Проблемы отступят, поэтому можно будет насладиться жизнью и устроить шопинг.

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Везунчиками станут Раки. Они могут смело планировать с друзьями амбиционные проекты. Также они совершат удачные покупки. Можно смело устраивать поездки с родными, так ка кони принесут радость, сообщает «Русское радио».