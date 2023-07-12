Будут вкусными, хрустящими, аппетитными на вид: вот что нужно сделать с огурцами перед консервацией — маленькая хитрость

Многие уже начали делать заготовки на зиму, в том числе, и консервировать в банки огурцы. Так и хочется, чтобы огурчики не тускнели при засолке, а сохраняли цвет малосольный летних огурчиков, так они выглядят гораздо аппетитнее.
Раскрываем один секрет, который позволит соленым огурцам из банки не приобрести серый оттенок.
Нужно будет перед отправкой их в банку сделать одну простую манипуляцию
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Сложите огурцы в тару и обдайте их соленым кипятком - на десять литров воды 500 граммов соли. Если огурцов немного, пропорционально уменьшите объем.
Сразу же после этого огурцы нужно переложить в ледяную воду с кусочками льда. Огурцы сохранят свой цвет и будут хрустящими, благодаря резкому перепаду температур.
После этой манипуляции можно консервировать плоды по вашему рецепту.
По материалам belnovosti.by.