Будут вкусными, хрустящими, аппетитными на вид: вот что нужно сделать с огурцами перед консервацией — маленькая хитрость

Многие уже начали делать заготовки на зиму, в том числе, и консервировать в банки огурцы. Так и хочется, чтобы огурчики не тускнели при засолке, а сохраняли цвет малосольный летних огурчиков, так они выглядят гораздо аппетитнее.

Раскрываем один секрет, который позволит соленым огурцам из банки не приобрести серый оттенок.

Нужно будет перед отправкой их в банку сделать одну простую манипуляцию

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