Будут вкусными, хрустящими, аппетитными на вид: вот что нужно сделать с огурцами перед консервацией — маленькая хитрость

Соленые огурчики. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет порадовать близких вкусной засолкой зимой.

Многие уже начали делать заготовки на зиму, в том числе, и консервировать в банки огурцы. Так и хочется, чтобы огурчики не тускнели при засолке, а сохраняли цвет малосольный летних огурчиков, так они выглядят гораздо аппетитнее.

Раскрываем один секрет, который позволит соленым огурцам из банки не приобрести серый оттенок.

Нужно будет перед отправкой их в банку сделать одну простую манипуляцию

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Сложите огурцы в тару и обдайте их соленым кипятком - на десять литров воды 500 граммов соли. Если огурцов немного, пропорционально уменьшите объем.

Сразу же после этого огурцы нужно переложить в ледяную воду с кусочками льда. Огурцы сохранят свой цвет и будут хрустящими, благодаря резкому перепаду температур.

После этой манипуляции можно консервировать плоды по вашему рецепту.

По материалам belnovosti.by.

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