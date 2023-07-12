Эти цифры вызывают шок: евро и доллар вновь резко выросли — 12 июля биржа закрылась

Рубль вновь подешевел на торгах на Московской валютной бирже в эту среду, 12 июля. Новые данные могут вызвать шок у тех, кто с надеждой ждет, когда российская валюта начнет хоть немного укрепляться.

К этой минуте биржа уже закрылась, и к финалу ее работы курс доллара вырос на 49 копеек, до 90,87 рубля, юаня — на 20 копеек, до 12,7 рубля, евро – на 1,61 рубля, до 100,93 рубля.

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