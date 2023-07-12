«Не самое легкое время»: Володина предупредила, какие трудности принесет ретроградная Венера с 23 июля по 4 сентября

«Ретроградная Венера не самое легкое время для регистрации брака (все могут передумать в процессе жизни), для знакомств (сложно развивать новые отношения), для косметологии (тут вернуть время вспять не очень получается, зато в обилии появляются «косяки», которые потом нужно переделывать).

Бояться ретро-периода не нужно. Нужно знать его особенности – в это время Венера, обычно влажная и холодная женская планета, «пересушена» и горяча. Особенно в 1-й фазе ретроградности до верхнего соединения с Солнцем (до 14 августа в этом году)», – пояснила Володина в своем Телеграм-канале.