«Не самое легкое время»: Володина предупредила, какие трудности принесет ретроградная Венера с 23 июля по 4 сентября

Василиса Володина много лет занимается астрологией. Многие ее знают по шоу «Давай поженимся!», но и в обычной жизни она делится прогнозами. На этот раз она заговорила о том, что часть лета захватит ретроградная Венера. Этот период будет протекать с 23 июля по 4 сентября. По словам астролога, наступит нелегкое время, но боятся его не нужно.
«Ретроградная Венера не самое легкое время для регистрации брака (все могут передумать в процессе жизни), для знакомств (сложно развивать новые отношения), для косметологии (тут вернуть время вспять не очень получается, зато в обилии появляются «косяки», которые потом нужно переделывать).
Бояться ретро-периода не нужно. Нужно знать его особенности – в это время Венера, обычно влажная и холодная женская планета, «пересушена» и горяча. Особенно в 1-й фазе ретроградности до верхнего соединения с Солнцем (до 14 августа в этом году)», – пояснила Володина в своем Телеграм-канале.
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Она отметила, что этот период будет отличаться восприимчивостью, ориентировать можно только себя и свои интересны. В личной жизни могут быть проблемы. Но астролог отметила, что если эту особенность знать и работать над собой, беды могут пройти стороной, но работа над собой не всегда помогает.