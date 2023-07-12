Смешайте с соком лимона и намажьте подмышки: запах пота улетучится моментально — деликатная проблема решится без дезодоранта

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет благоухать даже в сильную жару.

Проблема неприятного запаха пота обостряется в летнее время года. Кажется, что обойтись без дезодоранта просто невозможно. 

Но нет. Есть домашние средства, которые справляются с деликатной проблемой не хуже промышленных антиперспирантов.

Одно из них - кукурузных крахмал. Он обладает свойством поглощать пот. Кстати, кукурузный крахмал - ингредиент в антиперспирантах.

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Крахмал можно смешать с пищевой содой в равных пропорциях и нанести в область подмышек перед сном, а утром смыть.

Перед выходом из дома можно попробовать такой рецепт: в крахмал добавить немного лимонного сока и получившейся пастой смазать подмышки. Через десять минут смыть. И пахнуть приятно до самого вечера!

По материалам apteka24-podolsk.ru.

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