Смешайте с соком лимона и намажьте подмышки: запах пота улетучится моментально — деликатная проблема решится без дезодоранта

Проблема неприятного запаха пота обостряется в летнее время года. Кажется, что обойтись без дезодоранта просто невозможно.

Но нет. Есть домашние средства, которые справляются с деликатной проблемой не хуже промышленных антиперспирантов.

Одно из них - кукурузных крахмал. Он обладает свойством поглощать пот. Кстати, кукурузный крахмал - ингредиент в антиперспирантах.

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