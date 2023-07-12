На пять лет раньше: кто из россиян сможет получать пенсию досрочно — список оглашен

По словам специалиста, такой тип пенсии идет из накоплений со счета, который открывается каждому работающему россиянину.

«Накопительную пенсию можно получить раньше установленного государством пенсионного возраста при достижении возраста 60 лет у мужчины или 55 лет у женщины, либо если вы вышли на пенсию досрочно или при наличии трудовой инвалидности», — отметила она.

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Также стоит учитывать, что если гражданин продолжает работать после достижения пенсионного возраста, то он может получать накопительную пенсию вместе со своей заработной платой. Об этом Волкова рассказала порталу «А теперь внимание!».