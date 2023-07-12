Луна затмит разум: астролог Мун предупредила, чего категорически нельзя делать 13-14 июля

«Нереалистичные идеи и планы, витание в облаках. В эти дни сложно реально оценивать перспективы и строить долгосрочные планы», — сказала астролог.

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Также Мун добавила, что в эти дни не стоит браться за какие-то серьезные задачи. Силы могут подвести, поэтому лучше будет отложить все планы и дела. Эти дни можно посвятить отдыху. Также возникнут проблемы с интеллектуальной работой. При этом будет идеальный период для беззаботного общения и новых знакомств, пишет портал «А теперь внимание!».