Луна затмит разум: астролог Мун предупредила, чего категорически нельзя делать 13-14 июля

Перемещения звезд влияют на жизни людей. Это может быть положительное влияние и отрицательное. Астролог Елена Мун рассказала, что ждет россиян 13-14 июля. Она рассказала, что наступят 25-26 лунные сутки, Луна находится в Близнецах. По ее словам, период непростой, поэтому нужно быть осторожнее. Она не стала утаивать, что Луна будет серьезно влиять на разум.
«Нереалистичные идеи и планы, витание в облаках. В эти дни сложно реально оценивать перспективы и строить долгосрочные планы», — сказала астролог.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Мун добавила, что в эти дни не стоит браться за какие-то серьезные задачи. Силы могут подвести, поэтому лучше будет отложить все планы и дела. Эти дни можно посвятить отдыху. Также возникнут проблемы с интеллектуальной работой. При этом будет идеальный период для беззаботного общения и новых знакомств, пишет портал «А теперь внимание!».