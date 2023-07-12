Назван лучший черный чай в пакетиках — тройка лидеров: удивляют вкусом и нет мусора

Специалисты «МаркиКачества» исследовали черные чаи в пакетиках и назвали три бренда, которым, по их мнению, можно доверять.

Третье место заняла марка Bonvida. Считается, что после заваривания появляется невероятный аромат, а вкус чая — привлекает внимание.

На второй строчке оказался Richard. В его состав помимо чая часто входят имбирь, бергамот, мята, цитрусовые. Нет терпкости, остроты ощущений, только легкость.

И лидером рейтинга признан Lipton. У них 20 сортов, которые отличаются привлекательным ароматом. В составе пакетиков также нет мусора и других ненужных ингредиентов.

Вся пакетированная продукция бренда сертифицирована.

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