Падение до 120 рублей или укрепление до 50 рублей: сколько будет стоить доллар к концу лета — самые честные цифры от экономиста

Рубль в последнее время на биржевых торгах то резко опускался вниз, то немного укреплялся по отношению к основным мировым валютам — доллару и евро.
Экономисты утверждают, что резкое обрушение рубля невыгодно никому, и ожидают в ближайшее время неких шагов от Центробанка, которые поддержат национальную валюту. Например, это может быть повышение ключевой ставки.
Сегодняшнюю позицию рубля характеризуют как неустойчивую, но при этом аналитики не ожидают уже резких колебаний.
«Но точно можно сказать: ожидать падения до 120 рублей за доллар, как это было зимой 2022 года, или, напротив, укрепления до 50 рублей за доллар, как это было прошлым летом, сегодня не приходится. Для этого нет никаких оснований», — считает доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Ожидается, что рубль стабилизируется примерно к концу лета.
«В итоге, до конца лета рубль, скорее всего, стабилизируется, укрепившись от текущих значений. При этом он, вероятно, останется довольно волатильным. Его колебания будут происходить в довольно широком диапазоне, порядка 80-88 за доллар», — заключил экономист Николай Кузнецов.
По материалам 1prime.ru