Падение до 120 рублей или укрепление до 50 рублей: сколько будет стоить доллар к концу лета — самые честные цифры от экономиста

Рубль в последнее время на биржевых торгах то резко опускался вниз, то немного укреплялся по отношению к основным мировым валютам — доллару и евро.

Экономисты утверждают, что резкое обрушение рубля невыгодно никому, и ожидают в ближайшее время неких шагов от Центробанка, которые поддержат национальную валюту. Например, это может быть повышение ключевой ставки.

Сегодняшнюю позицию рубля характеризуют как неустойчивую, но при этом аналитики не ожидают уже резких колебаний.