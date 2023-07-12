Уксус, вода и сода: замочили в растворе сковородку — вытащили как новую

Сковородки недостаточно мыть после готовки со специальным бытовым средством. Жир все равно остается на краях, как бы вы ни хотели его убрать.

Периодически сковородкам и кастрюлям надо устраивать генеральную уборку. И лучший раствор для этого — тот, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки.

Налейте в отдельную емкость 1 стакан воды, 1 стакан уксуса 9% и 2 столовые ложки пищевой соды. Тщательно перемешайте.

Полученную смесь нанесите на грязные участки посуды и оставьте на пару часов. После — смойте привычным способом. Нагар весь сползет.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».