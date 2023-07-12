Никто такого не ожидал: к 31 декабря доллар взлетит до небес - обменники могут закрыть

Экономические аналитики бьют тревогу - доллар вырос до исторических значений. По последним данным, «американец» торгуется в районе 91 рубля. Причем, по мнению экспертов, ситуация может ухудшиться к Новому году.

«Россияне кинуться массово скупать валюту, обрушив рубль еще больше, - заявила экономист Екатерина Константинова. Потому для того, чтобы немного сдержать итак слабый рубль - можно было бы ограничить выдачу иностранной валюты в обменниках».

Доллар, по словам эксперта, существенно падать в цене пока не будет. В России дефицит бюджета, который возник из-за ухода иностранных компаний.

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