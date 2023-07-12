Завлеките в огород это насекомое: она сожрет тлю, муравьев и клещей - ничего не надо делать

Тля, муравьи и клещи могут серьезно навредить дачным растениям, поэтому их надо выводить при первой же возможности. И для этого не обязательно покупать в магазине химическую отраву - ведь ей можно испортить плоды.

Просто заведите в огороде божьих коровок - насекомые сами уничтожают вредителей, поэтому вам ничего не придется делать.

Посадите на даче маргаритки, укроп, красную бузину. Эти растения привлекают коровок, они придут к вам жить.

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