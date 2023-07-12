Нашли записи бабушки с подкормками для огурцов: одну испытали — плетни гнутся от плодов

Бабушкина подкормка из сыворотки и йода до сих пор отлично себя показывает. Она приводит растения в чувства, питает их, стимулирует развитие, увеличивает в разы урожайность.

Кроме того, данное удобрение уничтожает болезни и вредных насекомых.

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Соединить 9 литров теплой воды, 1 литр молочной сыворотки, 40 капель йода.

Данным раствором опрыскиваем огурцы, когда на них не падают прямые солнечные лучи. То есть в пасмурную погоду, вечером или утром.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»