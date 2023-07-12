Трюк с 20 каплями йода: повторили — томаты растут с два кулака, фитофтороз испарился

Садоводы стали чаще вспоминать старую добрую подкормку для томатов, которую использовали наши мамы и бабушки. Делали они ее из сыворотки или молока, добавляя йод.

С развитием Сети огородники стали делиться своими впечатлениями. И оказалось, что данное дешевенькое удобрение дает поразительный результат. Растения освобождаются от ряда заболеваний, включая фитофтору (фитофтороз), вредители исчезают, а урожай радует своими объемами. Плоды растут крупными и сладкими.

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Возьмите молочной сыворотки 1 литр (или нежирного молока) и йода 20 капель, разведите в ведре воды. На каждый куст вылейте по литру раствора утром или вечером (не в солнце).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»