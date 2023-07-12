Как только ни травили муравьев, помогло это: примешали к банановой кожуре — сдохли все начисто

Муравьи – одни из самых живучих тварей на земле. И если в лесу эти насекомые приносят одну лишь пользу, в домах и огородах они превращаются в лютых врагов человека.

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Часто на различные уловки со стороны человека муравьи реагируют просто – перетаскивают свое жилище в другое место, но вовсе не из огорода. Поэтому к ним нужен особый подход.

Муравьи на самом деле быстро дохнут от копеечной борной кислоты, но заставить ее есть их не так-то просто. Поможет лакомство – приманка, например, банановая кожура.

Измельчите ее, положите в пакет и посыпьте борной кислотой. Подождите минут 30, можно и дольше, чтобы борная кислота впиталась.

Разложите отравленную кожуру там, где обитают муравьи. Муравьи любят сладенькое – сами съедят приманку и матке своей принесут. Так вы уничтожите семью на корню, она больше не появится.

Источник: дзен-канал «Анастасия BORSCH-TV»