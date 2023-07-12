Оздоровили огурцы за 1 раз: желтые листья ушли, появились завязи и плоды гроздьями (молочный секрет)

Молоко в сочетании с дрожжами и йодом — мощное средство для стимуляции огурцов. Они быстро придут в себя, если зачахли, пожелтели или стали сохнуть. Здоровые огурчики начнут плодоносить так под действием данного состава, что собирать плоды надоест.

Можно делать подкормку без йода, но с ним все-таки эффект более выраженный. Попробуйте и так, и так.

В 2 литра молока нужно бросить 50 граммов прессованных дрожжей, 2 столовые ложки сахара. Хорошо размешать и оставить на сутки в теплице.

Перед применением необходимо развести состав до 20 литров жидкости. И перед непосредственным использованием добавить 20 капель йода.

На 1 растение используйте 1 литр раствора под корень. Обязательно перед этим пролейте грядку теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»