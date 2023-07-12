Подкармливаем огурцы и томаты так: растворяем пакетик дрожжей — фитофторы не видим вообще, урожай как у Мичурина

Приготовьте подкормку для огурцов и томатов из дрожжей сахара и воды, и вы не узнаете свои посадки.
Регулярное внесение его в почву обеспечит высокий урожай, защитит от вредителей и болезней.
Даже фитофтора отступает под натиском этого раствора.
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10 граммов сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара насыпьте в 10 литров теплой воды.
Спустя 2 часа добавьте еще 50 литров теплой воды, вновь оставьте на несколько часов бродить.
Когда состав перебродит, подкормите им томаты и огурцы. Повторяйте процедуру регулярно каждые 21-28 дней.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»