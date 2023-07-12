Курс доллара обрушился сегодня: называем, когда будет стоить 80 рублей — ждите

Американская валюта уже давно показывает на торгах Мосбиржи странные качели: она то взлетает до небес, то неожиданно падает. Даже опытные финансовые аналитики в недоумении, ведь предпосылок для этого особых нет.

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12 июля торги начались с того, что доллар понизил свой курс на 25 копеек, дойдя до 90,13 рубля. Евро подорожал, но совсем не ощутимо — на 3 копейки, до 99,35 рубля.

Эксперты полагают, что к концу лета доллар все-таки подешевеет, хотя в это время иностранная валюта обычно на взлете из-за периода отпусков. Он может упасть до 80 рублей, но будут моменты, когда валюта США будет достигать 88 рублей.

Источник: 1prime.ru