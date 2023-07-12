«Стыдная» подкормка для томатов: стоит копейки, но вау-эффект

Помидоры надо обязательно удобрять, тогда вы вырастите богатый урожай, который хватит еще раздать всем родственникам.

Некоторые дачники считают, что на удобрении нельзя экономить. И якобы чем дороже средство стоит в магазине - тем лучше. Ничего подобного. Опытный садовод Мария Агалакова назвала рецепт «стыдной» подкормки, которая отлично работает.

Смешайте на 10 литров воды 40 капель аптечного йода (можно отмерить шприцом 2 мл, это то же количество) и один литр молока.

Получившейся смесью опрыскивайте помидоры один раз в две недели. Эту же подкормку в той же дозе можно давать и перцам, и баклажанам, и огурцам.

Овощи получатся мясистые, как в магазине. А на вкус - сладкие.

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