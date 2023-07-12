Объявлен курс доллара на 1 сентября: аналитики больше не верят

Экономические аналитики уверены, что курс доллара в ближайшее время будет только укрепляться. А это значит, что рубль как проседал, так и продолжит проседать в цене.

«Максимальный уровень «просадки» видится сегодня в районе 120 за доллар. Это может случиться уже к 1 сентября», - заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Аналитики подчеркнул, что лучше не будет хотя бы потому, что многие иностранные компании выводят валюту из страны и в бюджете складывается дефицит. И все это, конечно, ослабляет рубль.

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