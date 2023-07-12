В клининге показали, как убрать рыжие пятна с унитаза и ванны: аптечное средство за 11 рублей — кристальная чистота

Убрать сложные рыжие пятна с поверхности унитаза и ванны можно не только дорогими очищающими средствами. С ними отлично справятся дешевенькие аптечные препараты. Рассказываем, как это сделать эффективно.

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Смешиваем в стеклянной или фарфороой посуде 100 миллилитров нашатырного спирта и 50 миллилитров перекиси водорода. Смачиваем тряпочку в этом веществе и приступаем к очищению поверхностей.

При сильных загрязнениях поливаем состав на пятна и оставляем на 20 минут. Далее смываем водой. Повторяем процесс, если случай сложный.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»