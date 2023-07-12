Налили в стиралку 30 капель дешевого вещества: отстирались самые закостенелые пятна

Самые закостенелые пятна на одежде не всегда могут отстирать даже дорогие бытовые средства. И опытные хозяйки не тратят на это деньги и время, а покупают 9%-ный уксус.

В СССР просто добавляли в барабан перед стиркой 30 капель уксуса, затем клали порошок и стирали. Главное — надо проследить, чтобы температура воды была около 60 градусов.

Результаты были поразительные. Пятна отстирывались, а одежда не теряла свой первозданный цвет.

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