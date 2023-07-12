Отсчитайте ровно 40 капель йода на 1 литр сыворотки: лучше подкормки для огурцов не знаем

Идут годы, меняются технологии, появляются новые изобретения, но лучше йодной «болтушки» для подкормки огурцов садоводы еще не нашли.

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Если вы еще не пробовали ее на своих грядках, это нужно сделать срочно. Вы увидите, как растения на глазах преобразятся: станут здоровыми, сильными, дадут урожай больше обычного.

В 9 литров теплой воды влейте 1 литр свежей молочной сыворотки, отсчитайте ровно 40 капель йода из аптеки.

Опрыскайте огурцы этим раствором после полива утром или вечером, когда нет солнца.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»