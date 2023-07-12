Увидели изменения после первого полива огурцов: собираем ящиками — подкормку за 24 рубля подсказала бабуля

Дешевенькая лимонная кислота, которую можно купить в каждом магазине за 24 рубля, является отличной подкормкой для огурцов.

Она помогает культуре усваивать микроэлементы, превращать труднорастворимые элементы (фосфаты, соли, кальций) в доступные формы. Благодаря этому огурцы начинают быстро идти в рост, цвести и плодоносить.

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Также лимонка позитивно отражается на вкусе огурчиков, горьких у вас не будет — только сочные и сладкие плоды.

1 столовую ложку лимонки нужно растворить в небольшом количестве отстоенной теплой воды. Далее влейте данный раствор в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.

Эту подкормку можно вносить под огурчики каждый вечер примерно по паре стаканов на корень.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»