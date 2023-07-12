Раскидали под томатами и не пожалели: плодов сразу стало больше (состав порошка)

Сделайте эту подкормку томатов в июле и не пожалеете. Они моментально станут набирать силу, избавится от ряда заболеваний, вредители прекратят нападать на растения, а урожай будет таким, что собирать плоды устанете.

Эта подкормка также разрыхляет почву и корни томатов чувствуют себя вольготно, легко набирают питательные вещества, помогают растению в росте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»