Залейте лист смородины кипятком - будет вам чудо

Эксперты посоветовали использовать листья смородины вместо лакмусовой бумажки, которая показывает кислотную или щелочную среду.
Чтобы узнать кислотность почвы на своем участке, возьмите три-четыре листа смородины и залейте их кипятком.
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Через какое-то время воду нужно процедить и добавить к ней землю с участка. Если кусочек земли станет красным, то у вас кислая почва.
Синий цвет расскажет о нейтральной реакции. А вот зеленоватый оттенок свидетельствует о слабокислой почве. Об этом рассказали в Телеграм-канале «Дача | Мой домик».