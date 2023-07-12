Залейте лист смородины кипятком - будет вам чудо

Смородина. Фото: Global Look Press 

Растение может быть индикатором кислотности почвы.

Эксперты посоветовали использовать листья смородины вместо лакмусовой бумажки, которая показывает кислотную или щелочную среду.

Чтобы узнать кислотность почвы на своем участке, возьмите три-четыре листа смородины и залейте их кипятком.

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Через какое-то время воду нужно процедить и добавить к ней землю с участка. Если кусочек земли станет красным, то у вас кислая почва. 

Синий цвет расскажет о нейтральной реакции. А вот зеленоватый оттенок свидетельствует о слабокислой почве. Об этом рассказали в Телеграм-канале «Дача | Мой домик».

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