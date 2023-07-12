Залейте лист смородины кипятком - будет вам чудо

Эксперты посоветовали использовать листья смородины вместо лакмусовой бумажки, которая показывает кислотную или щелочную среду.

Чтобы узнать кислотность почвы на своем участке, возьмите три-четыре листа смородины и залейте их кипятком.

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Через какое-то время воду нужно процедить и добавить к ней землю с участка. Если кусочек земли станет красным, то у вас кислая почва.