Сколько будет стоить доллар в конце лета: цифры, которых никто не ждал — валютчики оцепенели

В последние недели мы с удивлением наблюдаем валютные качели, пара рубля и доллара ежедневно меняет свой курс.

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Как сказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Госуниверситета управления Николай Кузнецов, от этого нехорошо всем, даже спекулянтам, на которых часто теперь ссылаются, когда говорят о колебаниях курсов валют.

Эксперт считает, что в России нарушен баланс импорта и экспорта, где первый стал сильно перевешивать. К тому же валюты много утекло за границу, от этого и увеличивается интерес к доллару.

Однако Николай Кузнецов полагает, что ЦБ РФ все-таки вмешается в ситуацию и к концу лета курс доллара снизится до 80-88 рублей.

Источник: 1prime.ru