Лучшая подкормка для роз найдена: шикарные кусты в саду обеспечены

Стало известно, как вырастить крупные и красивые розы в саду.
Эксперты сообщили, что розы нуждаются в подкормке несколько раз за сезон. Это влияет на их здоровье и внешний вид. Первую подкормку следует провести весной. В этот период формируются бутоны.
Второй период – середина лета. В июле очень важно дать растению азотные удобрения. Одним из подходящих вариантов станет раствор карбамида.
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Для приготовления подкормки понадобится раствор столовой ложки карбамида в десяти литрах воды. Далее нужно перемешать все и полить раствором цветы.
На каждый куст розы понадобится около двух литров такого раствора. Об этом рассказали в tochka.by.
Напомним, ранее стало известно, какими цветам заменить розы и пионы в саду.