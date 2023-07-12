Лучшая подкормка для роз найдена: шикарные кусты в саду обеспечены

Стало известно, как вырастить крупные и красивые розы в саду.

Эксперты сообщили, что розы нуждаются в подкормке несколько раз за сезон. Это влияет на их здоровье и внешний вид. Первую подкормку следует провести весной. В этот период формируются бутоны.

Второй период – середина лета. В июле очень важно дать растению азотные удобрения. Одним из подходящих вариантов станет раствор карбамида.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Для приготовления подкормки понадобится раствор столовой ложки карбамида в десяти литрах воды. Далее нужно перемешать все и полить раствором цветы.