Теперь всегда стираем вещи с «антижиром»: забыли про пятна, ушли даже старые

У каждого на кухне найдется средство для отмывания засаленных поверхностей вроде плит и стеновых панелей. Часто на упаковках их помечают словом «антижир».

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Однако далеко не каждый знает, что оно отлично справляется далеко не только со своими прямыми функциями.

«Антижир» великолепно отмывает любые пятна с одежды, даже самые сложные и застарелые. Разбрызгайте состав на пятно, а потом бросьте загрязненную одежду в стиральную машинку, поставив на нужный режим стирки. На выходе не узнаете свои вещи!

Источник: Telegram-канал «Горничная».