«Происходит мощное изменение»: психолог объяснила, что поможет не бояться декрета

Эксперт назвала, почему не нужно бояться идти в декретный отпуск.
Все пройдет отлично, если вы заранее подготовитесь перед тем, как уйти в отпуск по уходу за малышом.
Во-первых, нужна финансовая подушка безопасности. Во-вторых, облегчите себе жизнь делегированием рутины на партнера. При этом сама родительница малыша может развиваться и проходить онлайн-обучения.
В-третьих, посвящайте время физической активности и правильному питанию.
«На мой взгляд, сильно недооценивается влияние на развитие женщины сам факт рождения ребенка. Происходит мощное изменение мировосприятия, переоценка ценностей, рост ответственности, растет психическая и физическая выносливость, развивается многозадачность», – отметила психолог.
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«За время декрета вы так изменитесь, что вернувшись на работу, будете удивлены, как все «отстали» от вас. Сохраняйте баланс между семьей и карьерой, выстраивайте отношения взаимопонимания и взаимопомощи со своим мужем, и вы сможете вернуться к работе, когда будете готовы, с новыми силами и мотивацией», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее модель Алена Шишкова показала свою родительницу, которую приняли за ее подругу.