«Происходит мощное изменение»: психолог объяснила, что поможет не бояться декрета

Эксперт назвала, почему не нужно бояться идти в декретный отпуск.

Все пройдет отлично, если вы заранее подготовитесь перед тем, как уйти в отпуск по уходу за малышом.

Во-первых, нужна финансовая подушка безопасности. Во-вторых, облегчите себе жизнь делегированием рутины на партнера. При этом сама родительница малыша может развиваться и проходить онлайн-обучения.

В-третьих, посвящайте время физической активности и правильному питанию.

«На мой взгляд, сильно недооценивается влияние на развитие женщины сам факт рождения ребенка. Происходит мощное изменение мировосприятия, переоценка ценностей, рост ответственности, растет психическая и физическая выносливость, развивается многозадачность», – отметила психолог.

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