Мигрень обеспечена – от каких запахов становится плохо

Стало известно, какие запахи могут вызвать мигрень.

Летом из-за жары повышается вероятность появления сильной головной боли. Однако мигрень может прийти и по причине резкого и неопрятного запаха.

Речь идет о запах краски или табака.

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