Мигрень обеспечена – от каких запахов становится плохо

Стало известно, какие запахи могут вызвать мигрень.
Летом из-за жары повышается вероятность появления сильной головной боли. Однако мигрень может прийти и по причине резкого и неопрятного запаха.
Речь идет о запах краски или табака.
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«В некоторых случаях резкий запах может стать пусковым механизмом начала приступа мигрени. Все очень индивидуально. Например, запах свежей краски в подъезде, в том числе сильные духи и даже пассивное курение», – отметил эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, как правильно наносить духи.