Такой бургер вы и ваши дети еще не пробовали – для этого возьмите «доширак»

Стало известно, какой бургер с большой вероятностью оценят дети.

В основу необычного бургера входят говяжья котлета и пачка «доширака». Такой микс фастфуда будет вкусным и сытным.

Для приготовления бургера необходимо сначала отварить лапшу. Затем положить ее в две маленькие формы для запекания и залить взбитым яйцом. Важно остудить лапшу. Тогда она лучше сохранит форму и будет более пригодной для бургера.

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Котлетки следует обжарить на сковороде до получения румяной корочки. К каждой котлете потом добавляют соусы, сыр и зелень. Об сообщили в BigPicture.