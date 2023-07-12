Нужен клей: как легко избавиться от грязи на расческе для волос

Стало известно, как быстро и без труда отмыть расческу для волос.

Важно помнить, что расческа может выглядеть чистой. Но на ней есть чешуйки и сальные выделения от использования.

Трихологи рекомендуют тщательно очищать расчески не реже одного раза в месяц. Чтобы не ждать пропитки расчески в дезинфицирующем мыльном растворе, вы можете воспользоваться лайфхаком.

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Понадобится жидкий канцелярский клей. Вам всего лишь нужно залить пространство между зубьями расчески клеем, а потом подождать несколько минут до его высыхания. Далее стоит удалить клей от расчески. Клей избавит от загрязнений. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.