Маска из этого овоща сделает ваши пятки нежнее шелка – попробуйте скорее

Такую кашицу кладут на марлевые тампоны и прикладывают их к пяткам. Важно закрепить компрессы повязкой и это нужно оставить на ногах на полчаса.

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После останется только смыть маску с ног и намазать стопы кремом. Не забывайте повторять процедуру один раз в неделю. Об этом рассказали thevoicemag.ru.