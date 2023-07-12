Маска из этого овоща сделает ваши пятки нежнее шелка – попробуйте скорее

Стало известно, как кабачок может пригодиться в уходе за кожей стоп.
Оказалось, из кабачков можно приготовить замечательную маску для пяточек.
Нужно прокрутить молодой кабачок через мясорубку. А далее в полученное овощное пюре нужно положить столовую ложку оливкового масла.
Такую кашицу кладут на марлевые тампоны и прикладывают их к пяткам. Важно закрепить компрессы повязкой и это нужно оставить на ногах на полчаса.
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После останется только смыть маску с ног и намазать стопы кремом. Не забывайте повторять процедуру один раз в неделю. Об этом рассказали thevoicemag.ru.