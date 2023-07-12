Зачем кирпич оставлять на дне сливного бочка – совет из СССР

Опытные домохозяйки знают, зачем в унитазе нужен кирпич.

Некоторые привычки советских людей могут показаться странными. Однако польза от этих странностей несомненно есть. Поэтому люди продолжают использовать советы предыдущих поколений у себя в быту.

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Например, одним из способов сокращения коммунальных платежей было использование кирпича. В то время семьи клали кирпич на дно сливного бачка унитаза. Согласно закону Архимеда, емкость заполнялась меньшим объемом воды, но для выполнения необходимых процедур этого было достаточно.