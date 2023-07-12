Зачем кирпич оставлять на дне сливного бочка – совет из СССР

Опытные домохозяйки знают, зачем в унитазе нужен кирпич.
Некоторые привычки советских людей могут показаться странными. Однако польза от этих странностей несомненно есть. Поэтому люди продолжают использовать советы предыдущих поколений у себя в быту.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Например, одним из способов сокращения коммунальных платежей было использование кирпича. В то время семьи клали кирпич на дно сливного бачка унитаза. Согласно закону Архимеда, емкость заполнялась меньшим объемом воды, но для выполнения необходимых процедур этого было достаточно.
Именно такие простые приемы позволяли экономить деньги на коммунальных услугах. Об этом рассказали в wday.ru.