Воспользуйтесь соком лимона и солью – муравьи убегут подальше от ваших грядок

Опытные дачники рассказали, как они справляются с нашествием муравьев.
Оказалось, можно прибегнуть к народным средствам в борьбе с надоедливыми насекомыми. Стоит смешать поваренную соль и сок лимона.
Одну чайную ложку соли и сок половинки лимона заливают литром воды и дают настояться четыре часа.
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Далее раствор процеживают и растворяют в литре воды. Этот ядреный состав важно налить прямо в муравейник. Насекомые больше не посмеют вас потревожить, рассказали в Дзен-канале «Как приготовить».
Напомним, ранее садоводы назвали волшебную подкормку для клубники.