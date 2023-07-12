Воспользуйтесь соком лимона и солью – муравьи убегут подальше от ваших грядок

Опытные дачники рассказали, как они справляются с нашествием муравьев.

Оказалось, можно прибегнуть к народным средствам в борьбе с надоедливыми насекомыми. Стоит смешать поваренную соль и сок лимона.

Одну чайную ложку соли и сок половинки лимона заливают литром воды и дают настояться четыре часа.

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Далее раствор процеживают и растворяют в литре воды. Этот ядреный состав важно налить прямо в муравейник. Насекомые больше не посмеют вас потревожить, рассказали в Дзен-канале «Как приготовить».