Лучше отказаться от отпуска: эти два знака зодиака попадут в беду, если отправятся в поездку в июле

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«Львам и скорпионам следует отказаться от поездок в июле. Львы могут попасть в опасные ситуации в дороге. Это может быть кража, какая то травма, в итоге вместо поездки дополнительные расходы.

А вот Скорпионы доберутся до места назначения без проблем. Но проблемы могут быть в отеле, пансионате. Тут ожидание и реальность идут в разрез. Заявлено было одно, по итогу другое, и Скорпионам а этом будет очень дискомфортно. Особенно будет связанно, что то с едой. Не так еда, не так вкусно, вообще не вкусно, до отравления. Что часть отпуска придется обойтись без еды», – поделилась она.