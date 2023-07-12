Лучше отказаться от отпуска: эти два знака зодиака попадут в беду, если отправятся в поездку в июле

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева предупредила, на кого обрушатся проблемы.

Летом многие семьи отправляются в отпуск. Однако жаркая пора не всегда приносит радость. Порой поездки приносят массу проблем. Астролог Анна Савельева призналась в бесед с сайтом Teleprogramma.pro, что в июле звезды не сулят ничего хорошего двум знакам зодиака, если те соберутся в путешествие. Она предупредила, что их будут ждать проблемы  даже большая опасность.

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«Львам и скорпионам следует отказаться от поездок в июле. Львы могут попасть в опасные ситуации в дороге. Это может быть кража, какая то травма, в итоге вместо поездки дополнительные расходы.

А вот Скорпионы доберутся до места назначения без проблем. Но проблемы могут быть в отеле, пансионате. Тут ожидание и реальность идут в разрез. Заявлено было одно, по итогу другое, и Скорпионам а этом будет очень дискомфортно. Особенно будет связанно, что то с едой. Не так еда, не так вкусно, вообще не вкусно, до отравления. Что часть отпуска придется обойтись без еды», – поделилась она.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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