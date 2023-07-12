«Пойдет в ход кондиционер»: ухаживайте за волосами правильно

Стало известно, в каком порядке наносись средства ухода на волосы.

Вначале нужно убрать грязь при помощи шампуня. А затем приступить к маске с кондиционером.

Топ-стилист салона TWEE TON Татьяна Соколова назвала поэтапный уход за шевелюрой.

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