«Пойдет в ход кондиционер»: ухаживайте за волосами правильно

Волосы. Фото: Global Look Press 

Таким способом вы наладите контакт со своими непослушными волосами.

Стало известно, в каком порядке наносись средства ухода на волосы.

Вначале нужно убрать грязь при помощи шампуня. А затем приступить к маске с кондиционером.

Топ-стилист салона TWEE TON Татьяна Соколова назвала поэтапный уход за шевелюрой.

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«Затем стилист будет использовать маску, она нужна для питания волос, наполнения структуры, уплотнения. Следом пойдет в ход кондиционер, он закрывают кутикулу, чешуйки, чтобы волос был запечатан, стал более гладким, блестящим», – заявила стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стилисты рассказали, с чем не стоит носить льняные брюки.

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