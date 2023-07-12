«Пойдет в ход кондиционер»: ухаживайте за волосами правильно

Стало известно, в каком порядке наносись средства ухода на волосы.
Вначале нужно убрать грязь при помощи шампуня. А затем приступить к маске с кондиционером.
Топ-стилист салона TWEE TON Татьяна Соколова назвала поэтапный уход за шевелюрой.
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«Затем стилист будет использовать маску, она нужна для питания волос, наполнения структуры, уплотнения. Следом пойдет в ход кондиционер, он закрывают кутикулу, чешуйки, чтобы волос был запечатан, стал более гладким, блестящим», – заявила стилист в беседе с vnimanie.pro.
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