«Можно получить раньше»: специалист рассказала о приятном преимуществе некоторых пенсионеров

Стало известно, кто из пенсионеров может получить материальную поддержку от государства раньше положенных сроков.
Эксперт отметила, что накопительная пенсия раньше назначенного срока возможна для досрочно вышедших на заслуженный отдых или при подтверждении трудовой инвалидности.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Накопительную пенсию можно получить раньше установленного государством пенсионного возраста при достижении возраста 60 лет у мужчины или 55 лет у женщины, либо если вы вышли на пенсию досрочно или при наличии трудовой инвалидности», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее специалист дал примерный прогноз курса рубля на осень 2023 года.