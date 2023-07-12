«Можно получить раньше»: специалист рассказала о приятном преимуществе некоторых пенсионеров

Стало известно, кто из пенсионеров может получить материальную поддержку от государства раньше положенных сроков.

Эксперт отметила, что накопительная пенсия раньше назначенного срока возможна для досрочно вышедших на заслуженный отдых или при подтверждении трудовой инвалидности.

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