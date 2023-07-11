«Подкормить кусты можно раствором золы»: как вырастить большой и вкусный урожай клубники

Клубника. Фото: Global Look Press 

Попробуйте провести этот эксперимент с растением в вашем огороде.

Стало известно, что сделать с кустами клубники, чтобы получить роскошный урожай из спелых и сочных ягод.

Эксперты отметили, что подкормка из золы поможет всем садоводам.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Подкормить кусты можно раствором золы, в котором содержится достаточно и калия и фосфора и прочей полезности для ягоды. Заливаем стакан золы горячей водой и даем настояться примерно сутки», – заявил специалист.

«Если вдруг под рукой нет золы – не беда. В этом случае выручит гумат калия. Разводим по инструкции и наслаждаемся вкусом великолепной клубники со своей грядки», – отметил эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее садоводы-эксперты рассказали, чем заменить привычные пионы и розы.

Читайте также