«Подкормить кусты можно раствором золы»: как вырастить большой и вкусный урожай клубники

Стало известно, что сделать с кустами клубники, чтобы получить роскошный урожай из спелых и сочных ягод.
Эксперты отметили, что подкормка из золы поможет всем садоводам.
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«Подкормить кусты можно раствором золы, в котором содержится достаточно и калия и фосфора и прочей полезности для ягоды. Заливаем стакан золы горячей водой и даем настояться примерно сутки», – заявил специалист.
«Если вдруг под рукой нет золы – не беда. В этом случае выручит гумат калия. Разводим по инструкции и наслаждаемся вкусом великолепной клубники со своей грядки», – отметил эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее садоводы-эксперты рассказали, чем заменить привычные пионы и розы.