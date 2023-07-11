Намочите ватный диск и протрите подмышки: запах пота тут же улетучится — решаем деликатную проблему без дезодоранта

Проблема неприятного запаха от тела особенно актуализируется в жаркие летние дни. Не всем нравится идея пользоваться дезодорантами и антиперспирантами. По каким-то своим причинам некоторые считают более приемлемыми для себя домашние средства или вещества, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к приятным запахам.

Таким, например, является перекись водорода. Как выясняется, эта жидкость широкой области применения, хороша еще и для устранения неприятного запаха от тела. Все - благодаря способности препятствовать размножению бактерий, являющихся причиной зловония.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».