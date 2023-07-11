Надбавка с первого августа: объявлено о повышении пенсии

С первого августа пенсионерам России пересчитают пенсии. Касается это тех пожилых людей, которые уже по возрасту вышли на пенсию, но продолжают работать.

Речь идет о надбавке, которая будет основывать на пенсионных коэффициентах, каждый из них составляет 123,77 рубля. Выплата может включать в себя три таких значения, то есть максимально возможная сумма, на которую увеличится пенсия — 372,31 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».