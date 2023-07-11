Надбавка с первого августа: объявлено о повышении пенсии

С первого августа пенсионерам России пересчитают пенсии. Касается это тех пожилых людей, которые уже по возрасту вышли на пенсию, но продолжают работать.
Речь идет о надбавке, которая будет основывать на пенсионных коэффициентах, каждый из них составляет 123,77 рубля. Выплата может включать в себя три таких значения, то есть максимально возможная сумма, на которую увеличится пенсия — 372,31 рубля.
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«Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год», - рассказала юрист и арбитражный управляющий Анна Хрусталева.
Имеет значение и то, когда был изменен статус на работающего. Если в январе текущего года, пенсионный коэффициент будет равен 123 рублям.
По материалам vnimanie.pro.